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Ракурс
Вакцинация. Фото: istock

Три прививки от коронавируса будут делать в Израиле

3 окт 2021, 20:03
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Вакцинация от коронавируса будет проходить по-новому в Израиле. Правительство страны приняло решение, что для получения COVID-паспорта необходимо получить три прививки от инфекции.

Таким образом правительство лишило более миллиона граждан COVID-паспортов. Об этом сообщает Financial Times.

Те, кто вакцинировался более чем полгода назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины, чтобы их COVID-паспорт продолжил действовать. Только с ним граждане могут посещать бары, рестораны, кафе и другие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.

До этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer. Результаты исследований показали, что бустерная доза Pfizer, которую вводили через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5−10 раз.


Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса активно осуществляется в мире, однако фармацевты указывают на недостаточную эффективность двух доз вакцин от все новых штаммов заболевания и постепенное уменьшение иммунитета, в связи с чем предлагают вводить привитым третью «бустерную» дозу препарата.

Источник: Financial Times

Источник: Ракурс


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