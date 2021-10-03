Три прививки от коронавируса будут делать в Израиле

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n161103-tri-privivki-ot-koronavirusa-budut-delat-v-izraile.html

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Вакцинация от коронавируса будет проходить по-новому в Израиле. Правительство страны приняло решение, что для получения COVID-паспорта необходимо получить три прививки от инфекции.

Таким образом правительство лишило более миллиона граждан COVID-паспортов. Об этом сообщает Financial Times.

Те, кто вакцинировался более чем полгода назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины, чтобы их COVID-паспорт продолжил действовать. Только с ним граждане могут посещать бары, рестораны, кафе и другие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.

До этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer. Результаты исследований показали, что бустерная доза Pfizer, которую вводили через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5−10 раз.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса активно осуществляется в мире, однако фармацевты указывают на недостаточную эффективность двух доз вакцин от все новых штаммов заболевания и постепенное уменьшение иммунитета, в связи с чем предлагают вводить привитым третью «бустерную» дозу препарата.

Источник: Financial Times