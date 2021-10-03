Три щеплення від коронавірусу робитимуть в Ізраїлі

Щеплення. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161103-try-scheplennya-vid-koronavirusu-robytymut-v-izrayili.html

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Вакцинація від коронавірусу проходитиме по-новому в Ізраїлі. Уряд країни ухвалив рішення, що для отримання COVID-паспорту необхідно отримати три щеплення від інфекції.

У такий спосіб уряд позбавив понад мільйон громадян COVID-паспортів. Про це повідомляє Financial Times.

Ті, хто вакцинувався більш ніж пів року тому, тепер зобов’язані отримати бустерну дозу вакцини, щоб їхній COVID-паспорт продовжив діяти. Тільки з ним громадяни можуть відвідувати бари, ресторани, кафе та інші громадські місця, зокрема й робочі офіси багатьох компаній.

До цього Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило введення бустерної дози вакцини Pfizer. Результати досліджень показали, що бустерна доза Pfizer, яку вводили через шість місяців після другого щеплення, збільшила кількість антитіл в 5−10 разів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу активно здійснюється у світі, проте фармацевти вказують на недостатню ефективність двох доз вакцин від все нових штамів захворювання та на поступове зменшення імунітету з часом, у зв’язку з чим пропонують вводити щепленим третю «бустерну» дозу препарату.

Джерело: Financial Times