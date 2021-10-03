Корнієнко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161102-korniienko-stane-zastupnykom-spikera-vr-yakscho-pryberut-razumkova-zmi.html

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Відставка Дмитра Разумкова, голови Верховної Ради, може спровокувати кадрові перестановки.

У випадку зняття Разумкова з посади, голова партії «Слуга народу"Олександр Корнієнко може стати першим заступником спікера Верховної Ради. Про це повідомляє «Новое время» з посиланням на власні джерела.

Натомість новим головою парламенту, ймовірно, призначать Руслана Стефанчука. Попередньо Олександр Корнієнко вже погодився на кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський таку ідею також підтримав.

Якщо Корнієнко таки обійме посаду першого заступника спікера парламенту, то має впроваджувати реформи апарату Ради. Як відомо, Олександр Корнієнко очолив партію «Слуга народу» в листопаді 2019 року. Колеги назвали його досвідченим політтехнологом, який «займатиметься партійним будівництвом».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що питання про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не серед головних на нараді «Слуги народу» в Трускавці. Саме тому очільника парламенту не запросили на засідання фракції, заявив Арахамія.

Джерело: Новое время