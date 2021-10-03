Корниенко. Фото: УП

https://racurs.ua/n161102-kornienko-stanet-zamestitelem-spikera-vr-esli-uberut-razumkova-smi.html

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Отставка Дмитрия Разумкова, главы Верховной Рады, может спровоцировать кадровые перестановки.

В случае снятия Разумкова с должности, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко может стать первым заместителем спикера Верховной Рады. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на собственные источники.

В то же время новым главой парламента, вероятно, назначат Руслана Стефанчука. Предварительно Александр Корниенко уже согласился на кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский такую ​​идею также поддержал.

Если Корниенко таки займет должность первого заместителя спикера парламента, то он должен будет внедрять реформы аппарата Рады. Как известно, Александр Корниенко возглавил партию «Слуга народа» в ноябре 2019 года. Коллеги называли его опытным политтехнологом, который «будет заниматься партийным строительством».

Напомним, ранее мы сообщали, что вопрос об отставке главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова не среди главных на совещании «Слуги народа» в Трускавце. Именно поэтому главу парламента не пригласили на заседание фракции, заявил Арахамия.

Источник: Новое время