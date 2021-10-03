Королева. Фото: Independent

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, впервые рассказала о своем муже принце Филиппе после его смерти.

Королева тронула воспоминаниями о любимом, с которым прожила всю жизнь, во время визита в Шотландию. Об этом сообщает издание The Independent.

Елизавета II выступила на церемонии открытия парламента Шотландии, во время выступления к ней присоединились принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой. В речи 95-летняя глава королевской семьи говорила о любви к своей стране, а также поделилась воспоминаниями, что пережила вместе со своим мужем.

Я уже говорила о своей глубокой и неизменной приверженности к этой замечательной стране и о многих счастливых воспоминаниях, которые мы с принцем Филиппом навсегда сохранили о нашем пребывании здесь. Часто говорят, что место создается людьми. И есть несколько мест в Шотландии, о которых именно так можно сказать, — сказала королева.



Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II может умереть в ближайшее время из-за преклонного возраста. Правительство Великобритании обновило план действий на случай смерти королевы. Операция получила кодовое название «Лондонский мост».

Источник: The Independent