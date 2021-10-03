Королева. Фото: The Independent

https://racurs.ua/ua/n161101-ielyzaveta-ii-zvorushyla-spogadamy-pro-prynca-filipa-foto.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, вперше розповіла про свого чоловіка принца Філіпа після його смерті.

Королева зворушила спогадами про коханого, з яким прожила усе життя, під час візиту до Шотландії. Про це повідомляє видання The Independent.

Єлизавета II виступила на церемонії відкриття парламенту Шотландії, під час виступу до неї приєдналися принц Уельський Чарльз разом із дружиною Каміллою. У промові 95-річна голова королівської родини говорила про любов до своєї країни, а також поділилася спогадами, що пережила разом зі своїм чоловіком.

Я вже говорила про свою глибоку і незмінну прихильність до цієї чудової країни і про багато щасливих спогадів, які ми з принцом Філіпом завжди зберігали про наше перебування тут. Часто кажуть, що місце створюється людьми. І є кілька місць в Шотландії, про які саме так можна сказати, — сказала королева.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II може померти вже найближчим часом через похилий вік. Уряд Великої Британії оновив план дій на випадок смерті королеви. Операція отримала кодову назву «Лондонський міст».

Джерело: The Independent