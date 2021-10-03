Зеленський. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161100-zelenskyy-hoche-pobuduvaty-dva-aeroporty-na-donbasi.html

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На Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Трускавці, передає прес-служба президента.

За словами Зеленського, майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, вже знайдено, оскільки будувати летовище в місті не можна через питання безпеки.

Крім того, складною залишається ситуація з шахтами Донбасу. Зеленський заявив, що шахти є збитковими, але людям необхідно дати альтернативу або модернізувати шахти. У контексті Донбасу президент також відзначив важливість питання інформаційної безпеки та протидії ворожій пропаганді.

Ми обговорюємо сьогодні з країнами Європейського Союзу, щоб на базі українського каналу зробити міжнародний канал, який буде за кордоном говорити про реальну ситуацію в Україні. Це боротьба проти російської дезінформації, — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський посварився з кількома народними депутатами зі «Слуги народу» в Трускавці.