Рівень ушпиталень в Україні. Інфографіка: Facebook

https://racurs.ua/ua/n161099-na-rivni-vesny-ochikuietsya-masshtabnyy-brak-lijok-cherez-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою і наздоганяє за темпами ступінь зараження навесні.

Тільки за добу інфіковані хворобою зайняли 1 тис. 128 ліжок, що дорівнює трьом лікарням середнього розміру. Про це повідомив журналіст Євген Істребін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, за кількістю зайнятих ліжок за тиждень, Україна вже вийшла на рівень весни.

Тоді в середньому була максимальна швидкість за тиждень — по 920 ліжок в добу. На сьогодні швидкість складає 820 ліжок, але з урахуванням такого зростання, середня швидкість завтра-післязавтра зрівняється, — додав журналіст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в суботу, 2 жовтня, медики зафіксували 7 тис. 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У лікарні потрапили 3 тис. 300 хворих, а 126 осіб померли.