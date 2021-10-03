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Ракурс
Уровень госпитализаций в Украине. Инфографика: Facebook

На уровне весны — ожидается масштабная нехватка койкомест из-за COVID-19

3 окт 2021, 17:51
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Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой и догоняет по темпам степень заражения весной.

Только за сутки подцепившие болезнь заняли 1 тыс. 128 койкомест, что равняется трем больницам среднего размера. Об этом сообщил журналист Евгений Истребин на своей странице в Facebook.

Уровень госпитализаций в Украине. Инфографика: Facebook

Уровень госпитализаций в Украине. Инфографика: Facebook

Уровень госпитализаций в Украине. Инфографика: Facebook

По его словам, по числу занятых койкомест за неделю, Украина уже вышла на уровень весны.


Тогда в среднем была максимальная скорость за неделю — по 920 коек в сутки. На сегодня скорость составляет 820 коек, но с учетом такого роста, средняя скорость завтра-послезавтра уравняется, — добавил журналист.

Напомним, ранее мы сообщали, что в субботу, 2 октября, медики зафиксировали 7 тыс. 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы попали 3 тыс. 300 больных, а 126 человек умерли.

Источник: Ракурс


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