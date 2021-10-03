Уровень госпитализаций в Украине. Инфографика: Facebook

https://racurs.ua/n161099-na-urovne-vesny-ojidaetsya-masshtabnaya-nehvatka-koykomest-iz-za-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой и догоняет по темпам степень заражения весной.

Только за сутки подцепившие болезнь заняли 1 тыс. 128 койкомест, что равняется трем больницам среднего размера. Об этом сообщил журналист Евгений Истребин на своей странице в Facebook.

По его словам, по числу занятых койкомест за неделю, Украина уже вышла на уровень весны.

Тогда в среднем была максимальная скорость за неделю — по 920 коек в сутки. На сегодня скорость составляет 820 коек, но с учетом такого роста, средняя скорость завтра-послезавтра уравняется, — добавил журналист.

Напомним, ранее мы сообщали, что в субботу, 2 октября, медики зафиксировали 7 тыс. 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы попали 3 тыс. 300 больных, а 126 человек умерли.