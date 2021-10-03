Перше фото з орбіти Меркурія з’явилося в мережі

Меркурій. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161098-pershe-foto-z-orbity-merkuriya-z-yavylosya-v-mereji.html

Ракурс

Перші фото з орбіти Меркурія прислав на Землю космічний корабель BepiColombo. Унікальне чорно-біле фото найближчої до Сонця планети було зроблено на висоті 125 миль.

На зображенні можна побачити кратер Лермонтова. Про це повідомляє The Guardian.

Європейсько-японський корабель здійснив свій перший обліт внутрішньої планети сонячної системи о 23.34 за Гринвічем. Для уповільнення космічного корабля використовували гравітацію.

Проліт пройшов бездоганно з погляду космічного корабля, і неймовірно, нарешті, побачити нашу цільову планету, — заявили в керуванні.

Місія вивчатиме ядро, магнітне поле та екзосферу Меркурію. Для цього треба облетіти планету п’ять разів, перш ніж випустити планетарний орбітальний апарат «Еста» та магнітосферний орбітальний апарат «Джаксі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меркурій — найближча до Сонця планета, має надзвичайно велике співвідношення розміру металевого ядра щодо решти мантії планети. Поєднання цього факту з тим, що Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи (після втрати Плутоном статусу планети), породило низку теорій.

Джерело: The Guardian