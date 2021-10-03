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Ракурс
Меркурій. Фото: istock

Перше фото з орбіти Меркурія з’явилося в мережі

3 жов 2021, 17:21
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Перші фото з орбіти Меркурія прислав на Землю космічний корабель BepiColombo. Унікальне чорно-біле фото найближчої до Сонця планети було зроблено на висоті 125 миль.

На зображенні можна побачити кратер Лермонтова. Про це повідомляє The Guardian.

Європейсько-японський корабель здійснив свій перший обліт внутрішньої планети сонячної системи о 23.34 за Гринвічем. Для уповільнення космічного корабля використовували гравітацію.

Проліт пройшов бездоганно з погляду космічного корабля, і неймовірно, нарешті, побачити нашу цільову планету, — заявили в керуванні.

Місія вивчатиме ядро, магнітне поле та екзосферу Меркурію. Для цього треба облетіти планету п’ять разів, перш ніж випустити планетарний орбітальний апарат «Еста» та магнітосферний орбітальний апарат «Джаксі».

Меркурій. Фото: jaxa


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меркурій — найближча до Сонця планета, має надзвичайно велике співвідношення розміру металевого ядра щодо решти мантії планети. Поєднання цього факту з тим, що Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи (після втрати Плутоном статусу планети), породило низку теорій.

Джерело: The Guardian

Джерело: Ракурс


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