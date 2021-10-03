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Ракурс
Меркурий. Фото: Istock

Первое фото с орбиты Меркурия появилось в сети

3 окт 2021, 17:21
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Первые фото с орбиты Меркурия прислал на Землю космический корабль BepiColombo. Уникальное черно-белое фото ближайшей к Солнцу планеты было сделано на высоте 125 миль.

На изображении видно кратер Лермонтова. Об этом сообщает The Guardian.

Европейско-японский корабль совершил свой первый облет внутренней планеты солнечной системы в 23.34 по Гринвичу. Для замедления космического корабля использовали гравитацию.

Пролет прошел безупречно с точки зрения космического корабля, и невероятно, наконец, увидеть нашу целевую планету, — заявили в управлении.

Миссия будет изучать ядро, магнитное поле и экзосферу Меркурия. Для этого надо облететь планету пять раз, прежде чем выпустить планетарный орбитальный аппарат «Эста» и магнитосферный орбитальный аппарат «Джакси».


Меркурий. Фото: jaxaНапомним, ранее мы сообщали, что Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, которая имеет чрезвычайно большое соотношение размера металлического ядра к остальной мантии планеты. Сочетание этого факта с тем, что Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы (после потери Плутоном статуса планеты), породило ряд теорий.

Источник: The Guardian

Источник: Ракурс


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