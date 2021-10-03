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Ракурс
Зеленский. Фото: istock

Зеленский хочет построить два аэропорта на Донбассе

3 окт 2021, 18:35
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На Донбассе запланировали построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, передает пресс-служба президента.

По словам Зеленского, площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, уже найдена, поскольку строить аэродром в городе нельзя из-за вопросов безопасности.

Кроме того, сложной остается ситуация с шахтами Донбасса. Зеленский заявил, что шахты являются убыточными, но людям необходимо дать альтернативу или модернизировать шахты. В контексте Донбасса президент также отметил важность вопроса информационной безопасности и противодействия вражеской пропаганде.


Мы обсуждаем сегодня со странами Европейского Союза, чтобы на базе украинского канала сделать международный канал, который будет за границей говорить о реальной ситуации в Украине. Это борьба против российской дезинформации, — добавил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поссорился с несколькими народными депутатами из «Слуги народа» в Трускавце.

Источник: Ракурс


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