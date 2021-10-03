Зеленский. Фото: istock

https://racurs.ua/n161100-zelenskiy-hochet-postroit-dva-aeroporta-na-donbasse.html

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На Донбассе запланировали построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце, передает пресс-служба президента.

По словам Зеленского, площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, уже найдена, поскольку строить аэродром в городе нельзя из-за вопросов безопасности.

Кроме того, сложной остается ситуация с шахтами Донбасса. Зеленский заявил, что шахты являются убыточными, но людям необходимо дать альтернативу или модернизировать шахты. В контексте Донбасса президент также отметил важность вопроса информационной безопасности и противодействия вражеской пропаганде.

Мы обсуждаем сегодня со странами Европейского Союза, чтобы на базе украинского канала сделать международный канал, который будет за границей говорить о реальной ситуации в Украине. Это борьба против российской дезинформации, — добавил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поссорился с несколькими народными депутатами из «Слуги народа» в Трускавце.