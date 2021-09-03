Єлизавета II. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n159615-do-smerti-ielyzavety-ii-gotuutsya-v-brytaniyi-detali.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, може померти вже найближчим часом через похилий вік. Уряд Великої Британії оновив план дій на випадок смерті королеви.

Операція отримала кодову назву «Лондонський міст». Про це повідомляє Politico.

«Лондонський міст» містить у собі план дій, що розраховані на наступні 10 днів після смерті королеви Єлизавети II. В операції визначається, як повідомляти траурну новину та як транспортувати труну королеви до Лондону.

У документі, зокрема, вказані зустрічі королеви, які заплановані на цю осінь, з урахуванням епідемії коронавірусу. Наразі Міністерство транспорту Великої Британії стурбоване кількістю людей, які бажатимуть відвідати Лондон у разі смерті королеви. Це може викликати серйозні проблеми з транспортною мережею. Є побоювання щодо нестачі стюардів під час можливих масових заворушень.

Відомо, що після смерті Єлизавети II сайт королівської сім’ї зміниться на чорну сторінку, яка підтвердить смерть Єлизавети, а новий король Чарльз звернеться до народу о 18.00.

D+1 (наступний день після смерті): труну королеви транспортують до Букінгемського палацу в день D+2. У випадку смерті в Шотландії, її доставлять до Лондону;

D+3: новий король вирушить у тур по Великій Британії;

D+6: труна королеви перебуватиме у Вестмінстерському палаці.

Також повідомляється, що день смерті Єлизавети II стане національним траурним днем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Великої Британії Єлизавета II найняла команду адвокатів, щоби дати відсіч принцу Гаррі й Меган Маркл, які нібито «неодноразово нападали» на королівську сім’ю.

Джерело: Politico