Елизавета II. Фото: DW

https://racurs.ua/n159615-k-smerti-elizavety-ii-gotovyatsya-v-britanii-detali.html

Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, может умереть в ближайшее время из-за преклонного возраста. Правительство Великобритании обновило план действий на случай смерти королевы.

Операция получила кодовое название «Лондонский мост». Об этом сообщает Politico.

«Лондонский мост» включает в себя план действий, рассчитанных на следующие 10 дней после смерти королевы Елизаветы II. В операции определяется, как сообщать траурную новость и как транспортировать гроб королевы в Лондон.

В документе, в частности, указаны встречи королевы, которые запланированы на эту осень, с учетом эпидемии коронавируса. Сейчас Министерство транспорта Великобритании обеспокоено количеством людей, желающих посетить Лондон в случае смерти королевы. Это может вызвать серьезные проблемы с транспортной сетью. Есть опасения относительно нехватки стюардов во время возможных массовых беспорядков.

Известно, что после смерти Елизаветы II сайт королевской семьи изменится на черную страницу, которая подтвердит смерть Елизаветы, а новый король Чарльз обратится к народу в 18.00.

D + 1 (следующий день после смерти): гроб королевы транспортируют в Букингемский дворец в день D + 2. В случае смерти в Шотландии, ее доставят в Лондон;

D + 3: новый король отправится в тур по Великобритании;

D + 6: гроб королевы находиться в Вестминстерском дворце.

Также сообщается, что день смерти Елизаветы II станет национальным траурным днем.

Напомним, ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II наняла команду адвокатов, чтобы дать отпор принцу Гарри и Меган Маркл, которые якобы «неоднократно нападали» на королевскую семью.

Источник: Politico