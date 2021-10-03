Зеленський і Шефір. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n161104-zelenskyy-shovav-svou-chastku-v-ofshorah-u-shefira-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, передав частину своїх акцій в офшорній компанії другу, який зараз працює його радником.

Йдеться про передачу 25% акцій. Про це повідомляє Pandora Papers.

Під час переходу студії «Квартал 95» на канал українського олігарха Ігоря Коломойського у 2012 році, Зеленський і його оточення створили мережу офшорних компаній, яка володіє елітною нерухомістю в Лондоні.

Так, Сергій Шефір — співзасновник «95 кварталу» і перший помічник Зеленського — володіє відразу двома квартирами в Лондоні. Другий власник дорогої лондонської нерухомості — колишній бізнес-партнер Зеленського Андрій Яковлєв.

За даними земельного реєстру Великої Британії, фірма, яка належить Яковлєву, володіє квартирою в центрі Лондона, розташованої за 10 хвилин пішки від парламенту. Згідно з документами, які проаналізували журналісти, вартість цієї квартири становить понад 2 млн дол.

За три тижні до першого туру президентських виборів свою частку у 25% Зеленський передав Шефіру, оскільки він не є державним службовцем, а тому не повинен звітувати про свої доходи публічно і не зобов’язаний заповнювати декларацію про доходи.

Водночас Іван Баканов, друг дитинства Зеленського і екс-юрист «95 кварталу», володів фірмою Davegra Limited. Саме ця компанія була власником «серця» офшорного бізнесу Зеленського — Maltex Multicapital Corp. Davegra зберігала трастову декларацію — список реальних бенефіціарів Maltex і розміри їхніх часток в бізнесі. У 2019 році, коли Баканов очолив Службу безпеки України (СБУ), він передав цю фірму Яковлєву.

За даними Pandora Papers, саме Яковлєв володіє зареєстрованою на Британських Віргінських островах Candlewood Investments Limited.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Офшор 95», фільм від журналістів-розслідувачів про офшорний бізнес президента Володимира Зеленського, раптово скасували за кілька годин до прем'єри. Керівництво Малої опери залякували «проблемами» через показ.