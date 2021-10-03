Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161105-p-yat-oblastey-staly-pomaranchevymy-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Карантин в Україні посилять у п’ятьох областях. «Помаранчевій» зоні епідеміологічної небезпеки відповідає Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернівецька області.

У всіх п’яти областях істотно перевищений рівень захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Учора, 2 жовтня, у «помаранчевій» зоні перебувала тільки Чернівецька область.

У Харківській області завантаженість ліжок із киснем досягла 70,1% (при нормі не більше 65%), кількість госпіталізацій на 100 тис. населення за сім днів склала 65,8% (при нормі не більше 60). Перевищено рівень госпіталізацій і в Чернівецькій області, він склав 69,4 на 100 тис. осіб за сім днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні спалахнув із новою силою й наздоганяє за темпами ступінь зараження навесні. Тільки за добу інфіковані хворобою зайняли 1 тис. 128 ліжок, що дорівнює трьом лікарням середнього розміру.