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Коронавірус. Фото: istock

П’ять областей стали «помаранчевими» за добу (ІНФОГРАФІКА)

3 жов 2021, 21:16
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Карантин в Україні посилять у п’ятьох областях. «Помаранчевій» зоні епідеміологічної небезпеки відповідає Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернівецька області.

У всіх п’яти областях істотно перевищений рівень захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Захворюванність в Україні. Інфографіка: МОЗ

Учора, 2 жовтня, у «помаранчевій» зоні перебувала тільки Чернівецька область.


У Харківській області завантаженість ліжок із киснем досягла 70,1% (при нормі не більше 65%), кількість госпіталізацій на 100 тис. населення за сім днів склала 65,8% (при нормі не більше 60). Перевищено рівень госпіталізацій і в Чернівецькій області, він склав 69,4 на 100 тис. осіб за сім днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні спалахнув із новою силою й наздоганяє за темпами ступінь зараження навесні. Тільки за добу інфіковані хворобою зайняли 1 тис. 128 ліжок, що дорівнює трьом лікарням середнього розміру.

Джерело: Ракурс


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