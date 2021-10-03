Винайдені таблетки від COVID-19, що знижують ризик госпіталізації

Ліки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161094-vynaydeni-tabletky-vid-covid-19-scho-znyjuut-ryzyk-gospitalizaciyi.html

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Ліки проти коронавірусу вдалося винайти вченим. Фармацевтичні компанії Merck і Ridgeback Biotherapeutics відзвітували про третю фазу випробувань препарату молнупіравір, який створений для лікування коронавірусу.

Новий препарат удвічі знижує ймовірність госпіталізації, а також зменшує ризик смерті. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У дослідженні взяли участь 775 дорослих нещеплених добровольців, у яких був виявлений коронавірус у легкій і помірній формі. Усі вони страждали від ожиріння, цукрового діабету або хвороб серця, що підвищувало їхній ризик зіткнутися з важким перебігом хвороби.

Пацієнтів розділили на дві групи — одна приймала по чотири таблетки молнупіравіра двічі на добу упродовж п’яти днів, а друга отримала плацебо. Через місяць в експериментальній групі були госпіталізовані 7,3% учасників, а в плацебо-групі — 14,1%. Таким чином, препарат удвічі знижує ймовірність госпіталізації. Також у групі, що одержувала молнупіравір, не вмерло жодного пацієнта, а в плацебо-групі — вісім смертей.

Експерти зазначають, що молнупіравір ефективний лише на ранніх стадіях захворювання — на пізніх стадіях, коли вірус встиг розмножитися в організмі, препарат користі не принесе.

У компанії заявили, що планують подати документи про реєстрацію в Американське управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) уже найближчими днями. Одна з переваг ліків полягає в тому, що вони випускаються у формі таблеток і їх можна виписувати людям, які лікуються вдома.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу можуть випробувати на собі українці.