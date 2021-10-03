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Осінь. Фото: istock
Сонячний і теплий початок тижня пообіцяли синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n161093-sonyachnyy-i-teplyy-pochatok-tyjnya-poobicyaly-synoptyky-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 4 жовтня переважатиме сонячна і тепла. У всіх регіонах спостерігатиметься бабине літо, опадів не очікується.
Температура повітря сягатиме +21° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода у Києві 4 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 3−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 14−16° вище нуля.
Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла і сонячна. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 3−5° тепла, а вдень піднімуться до 12−14° із позначкою плюс.
Погода в Одесі завтра зігріватиме останнім теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−8° тепла, а вдень обіцяють 15−17° вище нуля.
Погодні умови у Львові на початку тижня будуть сприятливими для прогулянок — температура повітря зігріватиме теплом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень обіцяють 18−20° тепла.
Геомагнітна обстановка в Україні 4 жовтня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.
Джерело: Gismeteo
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