Осінь. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Україні 4 жовтня переважатиме сонячна і тепла. У всіх регіонах спостерігатиметься бабине літо, опадів не очікується.

Температура повітря сягатиме +21° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 4 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 3−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 14−16° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла і сонячна. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 3−5° тепла, а вдень піднімуться до 12−14° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра зігріватиме останнім теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−8° тепла, а вдень обіцяють 15−17° вище нуля.

Погодні умови у Львові на початку тижня будуть сприятливими для прогулянок — температура повітря зігріватиме теплом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень обіцяють 18−20° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 жовтня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo