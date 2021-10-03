Осень. Фото: istock

https://racurs.ua/n161093-solnechnoe-i-teploe-nachalo-nedeli-poobeschali-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 4 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах будет продолжаться бабье лето, осадков не ожидается.

Температура воздуха будет достигать +21° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 4 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 3−5° тепла, а днем воздух прогреется до 14−16° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная. Столбики термометров ночью опустятся до 3−5° тепла, а днем поднимутся до 12−14° с отметкой плюс.

Погода в Одессе завтра будет согревать последним теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−8° тепла, а днем обещают 15−17° выше нуля.

Погодные условия во Львове в начале недели будут благоприятными для прогулок — температура воздуха будет согревать теплом. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем обещают 18−20° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не ожидается.

Источник: Gismeteo