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Осень. Фото: istock

Солнечное и теплое начало недели пообещали синоптики (КАРТА)

3 окт 2021, 15:11
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Погода в Украине 4 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах будет продолжаться бабье лето, осадков не ожидается.

Температура воздуха будет достигать +21° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 4 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 3−5° тепла, а днем воздух прогреется до 14−16° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная. Столбики термометров ночью опустятся до 3−5° тепла, а днем поднимутся до 12−14° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет согревать последним теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−8° тепла, а днем обещают 15−17° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в начале недели будут благоприятными для прогулок — температура воздуха будет согревать теплом. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем обещают 18−20° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 4 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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