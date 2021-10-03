Изобретены таблетки от COVID-19, снижающие риск госпитализации

Лекарство. Фото: istock

https://racurs.ua/n161094-izobreteny-tabletki-ot-covid-19-snijauschie-risk-gospitalizacii.html

Ракурс

Лекарство от коронавируса удалось изобрести ученым. Фармацевтические компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics отчитались о третьей фазе испытаний препарата молнупиравир, который создан для лечения коронавируса.

Новый препарат вдвое снижает вероятность госпитализации, а также уменьшает риск смерти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В исследовании поучаствовали 775 взрослых непривитых добровольцев, у которых был обнаружен коронавирус в легкой и умеренной форме. Все они страдали от ожирения, сахарного диабета или болезней сердца, что повышало их риск столкнуться с тяжелым течением болезни.

Пациентов разделили на две группы — одна принимала по четыре таблетки молнупиравира дважды в сутки в течение пяти дней, а вторая получила плацебо. Спустя месяц в экспериментальной группе были госпитализированы 7,3% участников, а в плацебо-группе — 14,1%. Таким образом, препарат вдвое снижает вероятность госпитализации. Также в группе, получавшей молнупиравир, не умерло ни одного пациента, а в плацебо-группе — восемь смертей.

Эксперты отмечают, что молнупиравир эффективен лишь на ранних стадиях заболевания — на поздних стадиях, когда вирус успел размножиться в организме, препарат пользы не принесет.

В компании заявили, что планируют подать документы о регистрации в Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже в ближайшие дни. Одно из преимуществ лекарства заключается в том, что оно выпускается в форме таблеток и его можно выписывать людям, которые лечатся дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство от коронавируса могут испытать на себе украинцы.