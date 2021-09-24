Лекарство против коронавируса призвали испытать украинцев. Фото: khoda.gov

https://racurs.ua/n160672-lekarstvo-protiv-koronavirusa-prizvali-ispytat-ukraincev.html

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Лекарство против коронавируса могут испытать на себе украинцы. Подобные клинические исследования происходят во всем мире.

Ученые изучают эффективность применения препаратов при лечении пациентов с заболеванием COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Исследования необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Однако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования препаратов.

Следующим этапом является клинические испытания — четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекают тысячи пациентов.

Информацию о клинических исследованиях можно посмотреть на сайте Минздрава в разделе «Приказы» и на сайте экспертного центра Министерства.

В ведомстве утверждают, что исследования в Украине проводятся на должном профессиональном уровне. Это неоднократно подтверждалось в ходе инспекций Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).

Напомним, американские ученые из Стэнфордского университета уверяют, что посещение заведений в закрытых помещениях, где люди много говорят, едят или занимаются спортом приводит к 80% случаев инфицирования коронавирусом.