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Ракурс
Лекарство против коронавируса призвали испытать украинцев. Фото: khoda.gov

Лекарство против коронавируса призвали испытать украинцев

24 сен 2021, 15:19
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Лекарство против коронавируса могут испытать на себе украинцы. Подобные клинические исследования происходят во всем мире.

Ученые изучают эффективность применения препаратов при лечении пациентов с заболеванием COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Исследования необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Однако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования препаратов.

Следующим этапом является клинические испытания — четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекают тысячи пациентов.

Информацию о клинических исследованиях можно посмотреть на сайте Минздрава в разделе «Приказы» и на сайте экспертного центра Министерства.


В ведомстве утверждают, что исследования в Украине проводятся на должном профессиональном уровне. Это неоднократно подтверждалось в ходе инспекций Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).

Напомним, американские ученые из Стэнфордского университета уверяют, что посещение заведений в закрытых помещениях, где люди много говорят, едят или занимаются спортом приводит к 80% случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: Ракурс


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