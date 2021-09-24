Ліки проти коронавірусу закликали випробувати українців

Ліки проти коронавірусу закликали випробувати українцівhttps://racurs.ua/ua/n160672-liky-proty-koronavirusu-zaklykaly-vyprobuvaty-ukrayinciv.htmlРакурс
Ліки проти коронавірусу можуть випробувати на собі українці. Подібні клінічні дослідження відбуваються в усьому світі.
Вчені вивчають ефективність застосування препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням COVID-19. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
Дослідження необхідні, щоби підтвердити безпечність та ефективність ліків. Проте перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження препаратів.
Наступним етапом є клінічні випробування — чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів.
Інформацію про клінічні дослідження можна переглянути на сайті МОЗ в розділі «Накази» та на сайті експертного центру Міністерства.
У відомстві стверджують, що дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency).
Нагадаємо, американські вчені зі Стенфордського університету запевняють, що відвідування закладів у закритих приміщеннях, де люди багато говорять, їдять або займаються спортом призводить до 80% випадків інфікування коронавірусом.