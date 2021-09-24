Ліки проти коронавірусу закликали випробувати українців. Фото: khoda.gov

https://racurs.ua/ua/n160672-liky-proty-koronavirusu-zaklykaly-vyprobuvaty-ukrayinciv.html

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Ліки проти коронавірусу можуть випробувати на собі українці. Подібні клінічні дослідження відбуваються в усьому світі.

Вчені вивчають ефективність застосування препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням COVID-19. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Дослідження необхідні, щоби підтвердити безпечність та ефективність ліків. Проте перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження препаратів.

Наступним етапом є клінічні випробування — чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів.

Інформацію про клінічні дослідження можна переглянути на сайті МОЗ в розділі «Накази» та на сайті експертного центру Міністерства.

У відомстві стверджують, що дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency).

Нагадаємо, американські вчені зі Стенфордського університету запевняють, що відвідування закладів у закритих приміщеннях, де люди багато говорять, їдять або займаються спортом призводить до 80% випадків інфікування коронавірусом.