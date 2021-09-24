Погані дороги. Фото: Планета кино

https://racurs.ua/ua/n160671-ukrayina-obrala-film-scho-pretenduvatyme-na-oskar-pro-scho-vin-video.html

Ракурс

«Оскар», відома американська кінопремія, цьогоріч може дістатися й українцям. Український оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме на номінацію «Міжнародний повнометражний фільм"Американської кіноакадемії.

Ним став «Погані дороги» режисера Наталки Ворожбит. Про це повідомляє «Детектор медіа».

«Погані дороги» — це п’ять історій про воєнні події на сході України, про любов на тлі повного розладу і про глибини, які в людських душах розкриває війна. Сюжет фільму заснований на однойменній п'єсі «Погані дороги», яку Ворожбит уперше написала для Лондонського театру Royal Court.

Сюжет описує події що відбуваються з місцевими мешканцями та українськими військовими на Донбасі на тлі російсько-української війни. В основу лягли документальні історії, що були занотовані Наталкою Ворожбит на сході України під час збору матеріалу для фільму «Кіборги».

За словами режисера, на відміну від фільму «Кіборги», який присвячений силі духу людей та є чоловічим поглядом на російсько-українську війну, фільм «Погані дороги» присвячений людській слабкості та є жіночим поглядом на російсько-українську війну.

Стрічка — режисерський дебют Ворожбит. Фільм відзначений премією Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю «Тиждень критики» як «найбільш інноваційна стрічка».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що одразу трьома фільмами представлена Україна на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу — Венеційському. Світова прем'єра фільму «Відблиск» Валентина Васяновича відбудеться в основному конкурсі. А «Носоріг» Олега Сенцова та «Цензорка» Петера Керекеша — у конкурсній програмі «Горизонти».

Джерело: Детектор медіа