Україна везе на фестиваль у Венецію три фільми, фото з фільму "Носоріг" — ФБ С.Стерненка

https://racurs.ua/ua/n157930-ukrayina-veze-na-festyval-u-veneciu-try-filmy-pro-scho-vony-video.html

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Одразу трьома фільмами представлена Україна на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу — Венеційському.

Світова прем'єра фільму «Відблиск» Валентина Васяновича відбудеться в основному конкурсі. А «Носоріг» Олега Сенцова та «Цензорка» Петера Керекеша — у конкурсній програмі «Горизонти».

Фільми створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики.

За нагороду основної конкурсної програми — «Золотого лева» — позмагається новий фільм «Відблиск». Режисер продовжує досліджувати тему адаптації до мирного життя після війни. За сюжетом, лікар-доброволець після повернення з полону намагається пристосуватися до нового життя.

«Носоріг»

Лідер громадського руху «Гонор» Сергій Філімонов зіграв головну роль у фільмі Сенцова «Носоріг». Його прем‘єра також відбудеться у Венеції в програмі Orizzonti. У межах цієї програми представляють нові тенденції в розвитку кінематографа. Новини про цей проект з’являлися ще у 2013 році. Він отримав 3,9 млн грн державного фінансування, але через ув’язнення режисера виробництво відклали.

Дія стрічки розгортається у 1990-х. Молодий чоловік на призвісько «Носоріг» пригадує, як бандитизм зруйнував йому життя та сім’ю. У кримінальній драмі режисер збирається поговорити про той час, виклики якого залишаються для нас актуальними.

«Цензорка»

Також до секції «Горизонти» увійшла стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України «Цензорка» режисера Керекеша. Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув’язнення в одній із виправних установ Одеси.

Венеціанський міжнародний кінофестиваль — найстаріший міжнародний кінофестиваль світу, заснований в 1932 році за ініціативою італійського диктатора Беніто Муссоліні. Щорічно проводиться на острові Лідо у серпні-вересні).

Цього року 78-й Венеційський кінофестиваль 1 вересня відкриє фільм «Паралельні матері» — нова стрічка іспанського режисера, дворазового лауреата «Оскара» Педро Альмодовара. Головні ролі у фільмі зіграли незмінні фаворитки режисера: Пенелопа Крус і Россі Де Пальма.

У центрі сюжету дві іспанки Джаніз і Терезе, які в один день стають матерями. Їх життя протікатиме паралельно, поки вони виховують дітей і змінюються під впливом часу та обставин.

У 2019 році перемогу у конкурсі «Горизонти» здобув фільм «Атлантида» Валентина Васяновича, у 2020 році стрічка Наталі Ворожбит «Погані дороги» отримала нагороду Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю «Тиждень критики».