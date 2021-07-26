Украина везет на фестиваль в Венецию три фильма, фото из фильма "Носорог" — ФБ С.Стерненко

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Сразу тремя фильмами представлена ​​Украина на одном из самых престижных кинофестивалей мира — Венецианском.

Мировая премьера фильма «Отблеск» Валентина Васяновича пройдет в основном конкурсе. А «Носорог» Олега Сенцова и «Цензорка» Петера Керекеша — в программе «Горизонты».

Фильмы созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и культуры и информационной политики.

За награду основной конкурсной программы — «Золотого льва» — поборется фильм «Отблеск». Режиссер продолжает исследовать тему адаптации к мирной жизни после войны. Согласно сюжета, врач-доброволец после возвращения из плена пытается приспособиться к новой жизни.

«Носорог»

Лидер общественного движения «Гонор» Сергей Филимонов сыграл главную роль в фильме Сенцова «Носорог». Его премьера состоится в Венеции в программе Orizzonti. В рамках этой программы представляют новые тенденции в развитии кинематографа. Новости об этом проекте появлялись еще в 2013 году. Он получил 3,9 млн грн государственного финансирования, но из-за заключения режиссера производство отложили.

Действие ленты разворачивается в 1990-х. Молодой человек по кличке «Носорог» вспоминает, как бандитизм разрушил ему жизнь и семью. В криминальной драме режиссер собирается поговорить о том времени, вызовы которого остаются для нас актуальными.

«Цензорка»

Также в секции «Горизонты» вошла лента совместного производства Словакии, Чехии и Украины «Цензорка» режиссера Керекеша. Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.

Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Ежегодно проводится на острове Лидо в августе-сентябре).

В этом году 78-й Венецианский кинофестиваль 1 сентября откроет фильм «Параллельные матери» — новая лента испанского режиссера, двукратного лауреата «Оскара» Педро Альмодовара. Главные роли в фильме сыграли постоянные фаворитки режиссера Пенелопа Крус и Росси Де Пальма.

В центре сюжета две испанки Джаниз и Терезе, которые в один день становятся матерями. Их жизнь будет протекать параллельно, пока они воспитывают детей и изменяются под влиянием времени и обстоятельств.

В 2019 году победу в конкурсе «Горизонты» получил фильм «Атлантида» Валентина Васяновича, в 2020 году лента Натальи Ворожбит «Плохие дороги» получила награду Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля «Неделя критики».