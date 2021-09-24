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Ракурс
Плохие дороги. Фото: Планета кино

Украина выдвинула фильм на «Оскар» — о чем он (ВИДЕО)

24 сен 2021, 15:07
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«Оскар», известная американская кинопремия, в этом году может достаться и украинцам. Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет претендовать на номинацию «Международный полнометражный фильм» Американской киноакадемии.

Им стал «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит. Об этом сообщает «Детектор медиа».

«Плохие дороги» — это пять историй о военных событиях на востоке Украины, о любви на фоне полного расстройства и о глубинах, которые в человеческих душах раскрывает война. Сюжет фильма основан на одноименной пьесе «Плохие дороги», которую Ворожбит впервые написала для Лондонского театра Royal Court.

Сюжет описывает события происходящие с местными жителями и украинскими военными на Донбассе на фоне российско-украинской войны. В основу легли документальные истории, которые были записаны Натальей Ворожбит на востоке Украины во время сбора материала для фильма «Киборги».

По словам режиссера, в отличие от фильма «Киборги», который посвящен силе духа людей и является мужским взглядом на российско-украинскую войну, фильм «Плохие дороги» посвящен человеческой слабости и является женским взглядом на российско-украинскую войну.

Лента — режиссерский дебют Ворожбит. Фильм отмечен премией Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля «Неделя критики» как «наиболее инновационная лента».


Напомним, ранее мы сообщали, что сразу тремя фильмами представлена ​​Украина на одном из самых престижных кинофестивалей мира — Венецианском. Мировая премьера фильма «Блик» Валентина Васяновича произойдет в основном конкурсе. А «Носорог» Олега Сенцова и «Цензорка» Петера Керекеша — в программе «Горизонты».

Источник: Детектор медиа

Источник: Ракурс


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