Антидепрессанты способны замедлять рост раковых опухолей

https://racurs.ua/n161140-antidepressanty-pomogaut-v-borbe-s-rakom-uchenye.html

Ракурс

Антидепрессанты, известные как ингибиторы обратного захвата серотонина (ИОЗС), могут помочь в борьбе с раком. Такие антидепрессанты, не дают нервным клеткам впитывать назад «гормон счастья» серотонин, который они выделили для передачи сигнала, чтобы усилить «импульсы счастья».

В то же время ИОЗС способствуют уменьшению концентрации серотонина в тромбоцитах, избыток которого позволяет раковым клеткам избегать внимания иммунной системы. Об этом сообщает пресс-служба Университета Цюриха.

Дело в том, что серотонин не только участвует в передаче в нейронных цепочках сигналов, которые отвечают за ощущение радости или удовольствия, его также используют иммунные клетки, среди обязанностей которых, в том числе и уничтожение раковых клеток.

К тому же, большинство серотонина в организме находится не в мозгу, а хранится в тромбоцитах крови.

Злокачественные клетки с помощью серотонина производят много белка PD-L1, который на иммунные клетки он действует как «успокоительное»: если Т-лимфоцит почувствует PD-L1, он не будет атаковать раковую клетку.

Однако если уровень серотонина уменьшить, клетки опухоли уже не смогут производить PD-L1 в нужном количестве.

Проведенные учеными эксперименты с мышами показали, что с этим задачи могут справиться ИОЗС:

даже сами по себе антидепрессанты они замедляют рост опухолей толстого кишечника и поджелудочной железы;

если вместе с ними применить также и иммунотерапевтические вещества, которые стимулируют активность Т-клеток, опухоль полностью перестает расти, а у некоторых мышей наблюдалось даже исчезновение опухоли.

На людях такой метод лечения еще не проверяли.