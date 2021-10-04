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Ракурс
Вулкан. Фото: The Watchers

Опасный вулкан разбушевался на Гавайях — фото извержения

4 окт 2021, 14:43
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Извержение вулкана Килауэа на Гавайях продолжается — лава вытекает сразу из нескольких отверстий, выбросы диоксида серы увеличиваются.

Вся лавовая активность сосредоточена в пределах национального парка вулканов Гавайев, сейсмичность и выбросы вулканического газа остаются высокими. Об этом сообщает The Watchers.

Вулкан. Фото: The Watchers

Уровень лавового озера поднялся более чем на 1 м за сутки. В общей сложности поверхность лавового озера поднялась примерно на 27 м с момента начала извержения.

Вулкан. Фото: The Watchers

Высокий уровень вулканического газа представляет собой основную опасность для местных жителей, поскольку выбросы вредят дыхательным путям людей и домашнему хозяйству. Также вулкан может провоцировать растрескивание грунта и камнепады возле населенных пунктов. Из-за опасности вулкана зону возле него закрыли для посещения, цветовой код авиации — красный.

Вулкан. Фото: The Watchers


Напомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось 29 сентября и до сих пор продолжается. Этот вулкан считается одним из самых активных в мире. Фонтаны лавы покрывают дно кратера, а в воздух поднимаются облака вулканического газа.

Источник: The Watchers

Источник: Ракурс


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