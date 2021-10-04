Вулкан. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/ua/n161139-nebezpechnyy-vulkan-vybuhnuv-lavou-na-gavayah-foto-vyverjennya.html

Ракурс

Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях триває — лава випливає відразу з декількох отворів, викиди діоксиду сірки збільшуються.

Уся лавова активність зосереджена в межах національного парку вулканів Гаваїв, сейсмічність і викиди вулканічного газу залишаються високими. Про це повідомляє The Watchers.

Рівень лавового озера піднявся більш ніж на метр за добу. У цілому поверхня лавового озера піднялася приблизно на 27 метрів із моменту початку виверження.

Високий рівень вулканічного газу становить основну небезпеку для місцевих жителів, оскільки викиди шкодять дихальним шляхам людей і домашньому господарству. Також вулкан може провокувати розтріскування ґрунту й каменепади біля населених пунктів. Через небезпеку вулкана зону біля нього закрили для відвідування, код авіації — червоний.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана Кілауеа на Гаваях почалося 29 вересня й досі триває. Цей вулкан вважається одним із найактивніших у світі. Фонтани лави покривають дно кратера, а в повітря підіймаються хмари вулканічного газу.

Джерело: The Watchers