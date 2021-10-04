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Ракурс
Вулкан. Фото: The Watchers

Небезпечний вулкан вибухнув лавою на Гаваях — фото виверження

4 жов 2021, 14:43
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Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях триває — лава випливає відразу з декількох отворів, викиди діоксиду сірки збільшуються.

Уся лавова активність зосереджена в межах національного парку вулканів Гаваїв, сейсмічність і викиди вулканічного газу залишаються високими. Про це повідомляє The Watchers.

Вулкан. Фото: The WatchersРівень лавового озера піднявся більш ніж на метр за добу. У цілому поверхня лавового озера піднялася приблизно на 27 метрів із моменту початку виверження.

Вулкан. Фото: The WatchersВисокий рівень вулканічного газу становить основну небезпеку для місцевих жителів, оскільки викиди шкодять дихальним шляхам людей і домашньому господарству. Також вулкан може провокувати розтріскування ґрунту й каменепади біля населених пунктів. Через небезпеку вулкана зону біля нього закрили для відвідування, код авіації — червоний.


Вулкан. Фото: The WatchersНагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана Кілауеа на Гаваях почалося 29 вересня й досі триває. Цей вулкан вважається одним із найактивніших у світі. Фонтани лави покривають дно кратера, а в повітря підіймаються хмари вулканічного газу.

Джерело: The Watchers

Джерело: Ракурс


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