Володимир Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161137-zahyschav-biznes-ofis-prezydenta-prokomentuvav-ofshory-zelenskogo.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, приховав свої офшори, однак в Офісі президента впевнені, що така поведінка глави держави не псує його репутацію.

Президент України бездоганно виконує антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років були «особливостями ринку» тих часів. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі українським ЗМІ.

За його словами, оприлюднена інформація не має жодного відношення до бюджетних грошей або державних посад. Мовляв, журналісти лише підтвердили безумовне виконання президентом антикорупційних норм національного законодавства.

«Студія Квартал 95» завжди була і залишається прозорим бізнесом, функціонування якого навіть теоретично не може викликати юридичних претензій. Більш того, цей бізнес ніколи не мав навіть найменшого відношення до державних фінансів або державних регуляторних органів. Захищати цей бізнес в умовах тодішньої влади Януковича та інших корумпованих діячів було цілком зрозумілим завданням, — пояснив ситуацію Подоляк.



Також він нагадав, що ця інформація «вже використовувалася опонентами Володимира Зеленського під час виборчої кампанії 2019 року».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський передав частину своїх акцій в офшорній компанії другу, який зараз працює його радником.