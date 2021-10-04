Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161107-ofshor-95-scho-pryhovuie-zelenskyy-rozpovily-rozsliduvachi-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, потрапив у поле зору журналістів-розслідувачів. Понад 650 репортерів з усього світу оприлюднили фінансові документи про приховане майно сотень світових лідерів.

Новий витік даних отримав назву Pandora Papers. Паралельно зі світовим розслідуванням у Києві презентували фільм-розслідування агенції «Слідство.Інфо» під назвою «Офшор 95».

Цей фільм частково підтвердив схему переведення коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його команди.

Журналістам вдалося знайти підтвердження схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн дол. від компаній, пов’язаних із Коломойським. Йдеться про період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1″.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp., — йдеться у розслідуванні.

Згідно із документами, Maltex порівну поділили між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та сценариста і режисера продуктів студії «Квартал-95» Андрія Яковлева. Номінальним власником центру мережі виступала компанія Davegra Limited, яку на той час очолював чинний глава Служби безпеки України Іван Баканов.

Журналісти стверджують, що саме він підписав так звану «трастову декларацію» — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. Зазначається, що такі трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії.

Також з документів Pandora Papers випливає, що згадані 40 млн дол. формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з «Приватбанку», співвласником якого був Коломойський. Переказ грошей відбувався через кіпрську філію «Приватбанку», через яку олігарх міг відмивати кошти.

Один зі фігурантів розслідування Борис Шефір, на питання про офшори відповів: «Це ви поставте нашим законотворцям (запитання — ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси». А в Зеленського заявили, що «відповіді не буде».