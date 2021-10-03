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Свято завтра. Фото: istock

4 жовтня — яке свято відзначають та в кого іменини

3 жов 2021, 21:36
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Свято завтра — Всесвітній день захисту тварин і День лікаря. Всесвітній день захисту тварин запровадили в 1931 році на Міжнародному конгресі, що проходив в італійській Флоренції. Тоді захисники природи ініціювали необхідність встановити щорічне свято, яке б привертало увагу до зоозахисту. Дата проведення була вибрана на честь дня пам’яті католицького священника Франциска Ассизького, померлого 4 жовтня 1226 року, оскільки він вважається покровителем тварин.

Також у цей день професійне свято відзначають лікарі. З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я в перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря. Це день солідарності та активних дій лікарів усього світу.

Православні віряни в цей день шанують пам’ять Кіндрата — одного із 70 апостолів, який проповідував учення Христа в I столітті на території Афін і носив сан єпископа.


Одного разу розлючений натовп напав на апостола, щоби побити його камінням. Збережений Богом, апостол Кіндрат залишився живим, проте його кинули в темницю, де він і помер із голоду. Апостола Кіндрата визнають першим із грецьких християнських апологетів.

У цей день іменини святкують:

  • Андрій;
  • Данило;
  • Дмитро;
  • Йосип.

Народні прикмети на 4 жовтня:

  • якщо погода сонячна й тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною;
  • різко 4 жовтня похолодало — скоро прийде зима;
  • багато горіхів, але немає грибів — прикмета, що зима буде сніжною й суворою;
  • днем холодно, а вночі стає тепліше — скоро буде негода.

Джерело: Ракурс


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