Свято завтра. Фото: istock

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Свято завтра — Всесвітній день захисту тварин і День лікаря. Всесвітній день захисту тварин запровадили в 1931 році на Міжнародному конгресі, що проходив в італійській Флоренції. Тоді захисники природи ініціювали необхідність встановити щорічне свято, яке б привертало увагу до зоозахисту. Дата проведення була вибрана на честь дня пам’яті католицького священника Франциска Ассизького, померлого 4 жовтня 1226 року, оскільки він вважається покровителем тварин.

Також у цей день професійне свято відзначають лікарі. З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я в перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря. Це день солідарності та активних дій лікарів усього світу.

Православні віряни в цей день шанують пам’ять Кіндрата — одного із 70 апостолів, який проповідував учення Христа в I столітті на території Афін і носив сан єпископа.

Одного разу розлючений натовп напав на апостола, щоби побити його камінням. Збережений Богом, апостол Кіндрат залишився живим, проте його кинули в темницю, де він і помер із голоду. Апостола Кіндрата визнають першим із грецьких християнських апологетів.

У цей день іменини святкують:

Андрій;

Данило;

Дмитро;

Йосип.

Народні прикмети на 4 жовтня: