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Праздник завтра. Фото: istock

4 октября — какой праздник отмечают и у кого именины

3 окт 2021, 21:36
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Праздник завтра — Всемирный день защиты животных и День врача. Всемирный день защиты животных создали в 1931 году на Международном конгрессе, проходившем в итальянской Флоренции. Тогда защитники природы инициировали необходимость установить ежегодный праздник, который бы привлекал внимание к зоозащите. Дата проведения была выбрана в честь дня памяти католического священника Франциска Ассизского, умершего 4 октября 1226 года, поскольку он считается покровителем животных.

Также в этот день профессиональный праздник отмечают врачи. По инициативе Всемирной организации здравоохранения в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. Это день солидарности и активного содействия врачей всего мира.

Православные верующие в этот день чтят память Кондрата — одного из 70 апостолов, который проповедовал учение Христа в I веке на территории Афин и носил сан епископа.


Однажды разъяренная толпа напала на апостола, чтобы закидать его камнями. Сохраненный Богом, апостол Кондрат остался жив, однако его бросили в темницу, где он и умер от голода. Апостола Кондрата признали первым из греческих христианских апологетов.

В этот день именины празднуют:

  • Андрей;
  • Даниил;
  • Дмитрий;
  • Иосиф.

Народные приметы на 4 октября:

  • если погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной;
  • резко 4 октября похолодало — скоро придет зима;
  • много орехов, но нет грибов — примета, что зима будет снежной и суровой;
  • днем холодно, а ночью становится теплее — скоро будет непогода.

Источник: Ракурс


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