Праздник завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n161106-4-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-imeniny.html

Ракурс

Праздник завтра — Всемирный день защиты животных и День врача. Всемирный день защиты животных создали в 1931 году на Международном конгрессе, проходившем в итальянской Флоренции. Тогда защитники природы инициировали необходимость установить ежегодный праздник, который бы привлекал внимание к зоозащите. Дата проведения была выбрана в честь дня памяти католического священника Франциска Ассизского, умершего 4 октября 1226 года, поскольку он считается покровителем животных.

Также в этот день профессиональный праздник отмечают врачи. По инициативе Всемирной организации здравоохранения в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. Это день солидарности и активного содействия врачей всего мира.

Православные верующие в этот день чтят память Кондрата — одного из 70 апостолов, который проповедовал учение Христа в I веке на территории Афин и носил сан епископа.

Однажды разъяренная толпа напала на апостола, чтобы закидать его камнями. Сохраненный Богом, апостол Кондрат остался жив, однако его бросили в темницу, где он и умер от голода. Апостола Кондрата признали первым из греческих христианских апологетов.

В этот день именины празднуют:

Андрей;

Даниил;

Дмитрий;

Иосиф.

Народные приметы на 4 октября: