Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n161107-ofshor-95-chto-skryvaet-zelenskiy-rasskazali-rassledovateli-video.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, попал в поле зрения журналистов-расследователей. Более 650 репортеров со всего мира обнародовали финансовые документы о скрытом имуществе сотен мировых лидеров.

Новая утечка данных получила название Pandora Papers. Параллельно с мировым расследованием в Киеве презентовали фильм-расследование агентства «Слидство.Инфо» под названием «Офшор 95».

Этот фильм частично подтвердил схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его команды.

Журналистам удалось найти подтверждение схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долл. от компаний, связанных с Коломойским. Речь идет о периоде, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1».

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp., — говорится в расследовании.

Согласно документам, Maltex поровну поделили между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии «Квартал-95» Андрея Яковлева. Номинальным владельцем центра сети выступала компания Davegra Limited, которую в то время возглавлял действующий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Журналисты утверждают, что именно он подписал так называемую «трастовую декларацию» — документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Отмечается, что такие трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании.

Также из документов Pandora Papers следует, что упомянутые 40 млн долл. формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов с «Приватбанка», совладельцем которого был Коломойский. Перевод денег происходил через кипрский филиал «Приватбанка», через который олигарх мог отмывать деньги.

Один из фигурантов расследования Борис Шефир, на вопрос об офшорах ответил: «Это вы поставьте нашим законодателям (вопрос — ред.), которые создали такую ситуацию, что бизнес постоянно под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно — защитить свои интересы». А у Зеленского заявили, что «ответа не будет».