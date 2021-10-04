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Ракурс
Під час випробувань, скріншот відео

У Росії заявили про успішний запуск гіперзвукової ракети (ВІДЕО)

4 жов 2021, 13:57
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Міноборони РФ заявляє про успішне проведення першого випробувального пуску гіперзвукової ракети «Циркон» з підводного човна. До цього пуски «Циркону» здійснювалися з надводного корабля.

Судячи з опублікованого Міноборони РФ відео, у момент запуску підводний човен перебував у надводному положенні, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Зазначається, що запуск ракети відбувся з підводного човна «Сєвєродвінск», стрільби відбувалися по умовній цілі в акваторії Баранцевого моря.

У Міноборони РФ заявляють, що серійні поставки «Циркону» у війська заплановані на 2022 рік.

У 2019 році президент РФ Володимир Путін у посланні до Федеральний Зборів заявляв, що ракета «Циркон» зможе вражати наземні і надводні цілі на дальності понад 1 тис. км зі швидкістю, у дев’ять разів більшою за швидкість звуку.


Нагадаємо, у США нещодавно повідомили про успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети.

Джерело: «Інтерфакс»


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