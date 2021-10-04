Вакцинація від коронавірусу. Фото: sarny-rda

https://racurs.ua/ua/n161135-v-yakyh-krayinah-vid-covid-19-vakcynuut-tretou-dozou-rozpovily-v-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі триває на фоні нових спалахів хвороби. Наразі в багатьох країнах розгортаються програми щеплення третьою (бустерною) дозою.

Дослідження показують, що імунітет до COVID-19 після двох етапів вакцинації поступово знижується. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві розповіли, в яких країнах роблять третє щеплення проти COVID-19:

в Ізраїлі третю дозу для людей віком понад 60 років затвердили наприкінці липня;

у Чехії всі охочі можуть ввести бустерну дозу вакцини проти COVID-19 за умови, якщо дві попередні дози вони отримали вісім місяців тому;

в Італії третю дозу вакцини проти коронавірусу почали вводити з 20 вересня особам із групи найбільшого ризику;

у Британії програму з введення третьої дози вакцини діє для людей віком від 50 років;

у США схвалили бустерну дозу вакцини для осіб старше 65 років.

Загалом у світі понад 15 країн вакцинують населення третьою дозою. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я закликає окремі країни утриматися від проведення ревакцинації для широких мас, щоб зробити вакцинацію доступною для бідніших країн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу проходитиме по-новому в Ізраїлі. Уряд країни ухвалив рішення, що для отримання COVID-паспорту необхідно отримати три щеплення від інфекції.