Вакцинация от коронавируса. Фото: sarny-rda

https://racurs.ua/n161135-v-kakih-stranah-ot-covid-19-vakciniruut-tretey-dozoy-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается на фоне новых вспышек болезни. Сейчас во многих странах разворачиваются программы прививок третьей (бустерной) дозой.

Исследования показывают, что иммунитет к COVID-19 после двух этапов вакцинации постепенно снижается. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве рассказали, в каких странах делают третью прививку против COVID-19:

в Израиле третью дозу для людей старше 60 лет приняли в конце июля;

в Чехии все желающие могут ввести бустерную дозу вакцины против COVID-19 при условии, если две предыдущие дозы они получили восемь месяцев назад;

в Италии третью дозу вакцины против коронавируса начали вводить с 20 сентября лицам из группы наибольшего риска;

в Британии программу по введению третьей дозы вакцины действует для людей в возрасте от 50 лет;

в США одобрили бустерную дозу вакцины для лиц старше 65 лет.

Всего в мире более 15 стран вакцинируют население третьей дозой. В то же время Всемирная организация здравоохранения призывает отдельные страны воздержаться от проведения ревакцинации для широких масс, чтобы сделать вакцинацию доступной для бедных стран.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса будет проходить по-новому в Израиле. Правительство страны приняло решение, что для получения COVID-паспорта необходимо получить три прививки от инфекции.