Возникновение нового вируса предрекли в Китае

Вирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161111-vozniknovenie-novogo-virusa-predrekli-v-kitae.html

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В Китае спрогнозировали появление нового вируса в будущем. Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу рассказал, что речь идет о «вирусе Х».

С таким скандальным заявлением ученый выступил на международном форуме науки и технологий в обществе. Об этом сообщает Sputnik News.

По словам китайского ученого, миру необходимо создать принцип взаимодействия, чтобы противодействовать появлению новой инфекции на планете.

В будущем мир обязательно столкнется с так называемым «вирусом Х», характеристики которого в это время никому не известны. Он может возникнуть в любом месте и в любое время, — отметил Гао Фу.

Эксперт отметил, что странам необходимо соблюдать так называемый принцип «четырех C» — это сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и — координация (coordination).

Напомним, ранее мы сообщали, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который вызывает заболевания дыхательных путей.

Источник: Sputnik News