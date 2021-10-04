Когда Разумкова отправят в отставку, рассказали «слуги»

Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/n161110-kogda-razumkova-otpravyat-v-otstavku-rasskazali-slugi.html

Ракурс

Отставка Дмитрия Разумкова, спикера Верховной Рады, может быть проголосована уже сегодня, 4 октября.

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» собрали подписи за отставку во время выездного заседания в Трускавце. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в своем Telegram.

Известно, что было собрано более 150 подписей народных депутатов.

Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины от занимаемой должности, — заявила пресс-секретарь.

До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что решение об отставке Разумкова будет «быстрым». Причинами для отставки нардеп называл то, что спикер Рады тормозит принятие законопроектов.

Вы же видели, когда обычные законы на две страницы ты принимаешь четыре-пять дней, блокируется фактически пленарная неделя, потому что кому-то захотелось нагенерировать тексты и представить их в виде поправок. Мне кажется, что это просто диверсия против украинского народа, — заявил Арахамия.

Напомним, ранее мы сообщали, что отставка Дмитрия Разумкова, главы Верховной Рады, может спровоцировать кадровые перестановки. В случае снятия Разумкова с должности, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко может стать первым заместителем спикера Верховной Рады.