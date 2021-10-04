Коли Разумкова відправлять у відставку, розповіли «слуги»

Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161110-koly-razumkova-vidpravlyat-u-vidstavku-rozpovily-slugy.html

Ракурс

Відставка Дмитра Разумкова, спікера Верховної Ради, може бути проголосована вже сьогодні, 4 жовтня.

Народні депутати від фракції «Слуга народу» зібрали підписи за відставку під час виїзного засідання в Трускавці. Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчуку у своєму Telegram.

Відомо, що було зібрано понад 150 підписів народних депутатів.

Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення в понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної ради України із займаної посади, — заявила речниця.

До цього голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що рішення про відставку Разумкова буде «швидким». Причинами для відставки нардеп називав те, що спікер Ради гальмує ухвалення законопроектів.

Ви ж самі бачили, коли звичайні закони на дві сторінки ти приймаєш чотири-пять днів, блокує фактично пленарний тиждень, тому що комусь захотілося нагенерувати тексти та подати їх у вигляді правок. Мені здається, що це просто диверсія проти українського народу, — заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відставка Дмитра Разумкова, голови Верховної Ради, може спровокувати кадрові перестановки. У випадку зняття Разумкова з посади, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко може стати першим заступником спікера Верховної Ради.