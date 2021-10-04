Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n161109-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-infikuvav-mayje-5-tys-ludey-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 3 жовтня, інфікував 4 тис. 821 людину, серед них 448 дітей та 50 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 114 українців, госпіталізовано 2 тис. 92 особи. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Одужали від коронавірусу 1 тис. 116 людей, медики зробили 30 тис. 587 тестів (зокрема методом ПЛР — 16 тис. 214, методом ІФА — 2 тис. 525).

За останню добу найбільше хворих виявили у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 460 тис. 10 осіб;

одужало — 2 млн 264 тис. 523 особи;

летальних випадків — 56 тис. 889;

проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 966 тис. 892.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть посилити у п’ятьох областях. «Помаранчевій» зоні епідеміологічної небезпеки відповідає Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернівецька області.