Осадча поїхала з вечірки «слуг» на поліцейській машині. Фото: musicukraine.net

https://racurs.ua/ua/n161108-osadcha-poyihala-z-vechirky-slug-na-policeyskiy-mashyni-foto-video.html

Ракурс

Катя Осадча, відома українська телеведуча, потрапила в скандал. Вона побувала на вечірці «слуг» в Трускавці, з якої її на потяг довезли поліцейські з увімкненою сиреною.

Цим фактом Осадча похвалилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідні фото та відео. Згодом ведуча їх видалила, однак матеріали встигли зберегти журналісти.

Осадча, судячи з усього, не бачить нічого поганого в тому, щоб скористатися поліцією у власних цілях. У мережі українці засудили вчинок зірки.

Нагадаємо, у Трускавці фракція «Слуга народу» проводила виїзне засідання, на якому нардепи отримали нагороди «Слугам по заслугах». Після наради «слуги» відгуляли вечірку, на яку запросили журналістів.