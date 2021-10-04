Осадчая поехала с вечеринки «слуг» на полицейской машине. Фото: musicukraine.net

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Ракурс

Катя Осадчая, известная украинская телеведущая, попала в скандал. Она побывала на вечеринке «слуг» в Трускавце, с которой ее на поезд довезли полицейские с включенной сиреной.

Этим фактом Осадчая похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие фото и видео. Вскоре ведущая их удалила, однако материалы успели сохранить журналисты.

Осадчая, судя по всему, не видит ничего плохого в том, чтобы воспользоваться полицией в собственных целях. В сети украинцы осудили поступок звезды.

Напомним, в Трускавце фракция «Слуга народа» проводила выездное заседание, на котором нардепы получили награды «Слугам по заслугам». После совещания «слуги» устроили вечеринку, на которую пригласили журналистов.