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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине за сутки инфицировал почти 5 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

4 окт 2021, 09:11
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 октября, инфицировал 4 тыс. 821 человека, среди них 448 детей и 50 медработников.

От осложнений болезни умерли 114 украинцев, госпитализированы 2 тыс. 92 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Выздоровели от коронавируса 1 тыс. 116 человек, медики сделали 30 тыс. 587 тестов (в частности методом ПЦР — 16 тыс. 214, методом ИФА — 2 тыс. 525).

Статистика коронавируса. Данные: СНБО

Статистика коронавируса. Данные: СНБО

За последние сутки больше всего больных обнаружили в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.


За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 460 тыс. 10 человек;
  • выздоровело — 2 млн 264 тыс. 523 человека;
  • летальных случаев — 56 тыс. 889;
  • проведено ПЦР-тестов — 12 млн 966 тыс. 892.

Напомним, карантин в Украине могут усилить в пяти областях. «Оранжевой» зоне эпидемиологической опасности соответствует Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Источник: Ракурс


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