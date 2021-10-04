Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 октября, инфицировал 4 тыс. 821 человека, среди них 448 детей и 50 медработников.

От осложнений болезни умерли 114 украинцев, госпитализированы 2 тыс. 92 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Выздоровели от коронавируса 1 тыс. 116 человек, медики сделали 30 тыс. 587 тестов (в частности методом ПЦР — 16 тыс. 214, методом ИФА — 2 тыс. 525).

За последние сутки больше всего больных обнаружили в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 460 тыс. 10 человек;

выздоровело — 2 млн 264 тыс. 523 человека;

летальных случаев — 56 тыс. 889;

проведено ПЦР-тестов — 12 млн 966 тыс. 892.

Напомним, карантин в Украине могут усилить в пяти областях. «Оранжевой» зоне эпидемиологической опасности соответствует Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.