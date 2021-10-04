Виникнення нового вірусу передбачили в Китаї

Вірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161111-vynyknennya-novogo-virusu-peredbachyly-v-kytayi.html

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У Китаї спрогнозували появу нового вірусу в майбутньому. Глава китайського центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Гао Фу розповів, що мова йде про «вірус Х».

З такою скандальною заявою вчений виступив на міжнародному форумі науки й технологій у суспільстві. Про це повідомляє Sputnik News.

За словами китайського науковця, світу необхідно створити принцип взаємодії, аби протидіяти появі нової інфекції на планеті.

У майбутньому світ обов’язково зіткнеться з так званим «вірусом Х», характеристики якого в цей час нікому не відомі. Він може виникнути в будь-якому місці й у будь-який час, — зазначив Гао Фу.

Експерт наголосив, що країнам необхідно дотримуватися так званого принципу «чотирьох C» — це співпраця (cooperation), суперництво (competition), спілкування, або обмін інформацією (communication) і — координація (coordination).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що діти в усьому світі почали масово заражатися маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), який викликає захворювання дихальних шляхів.

Джерело: Sputnik News