Курс. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n161134-kurs-dollara-v-oktyabre-poyavilsya-prognoz-analitikov.html

Ракурс

Курс доллара в Украине незначительно упадет в октябре, а гривна укрепится — такие изменения на валютном рынке спрогнозировали аналитики.

В сентябре валютные поступления от аграриев усилили позиции гривны, поэтому курс национальной валюты в октябре может незначительно уступить доллару США. Об этом сообщает «Новое время».

Несмотря на ожидания рынка, в сентябре гривна удержала свои позиции. Эксперты рассказали, что этому способствовали несколько факторов, в частности:

позитивные ожидания из-за значительных выплат по внешнему долгу. Этому способствовало дополнительное распределение SDR от МВФ и начало работы в онлайн-режиме миссии МВФ по пересмотру действующей программы SBA;

высокие цены на продукты отечественного экспорта в летние месяцы, что сказалось на сентябрьских поступлениях валюты;

рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур;

возвращение нерезидентов на рынок ОВГЗ в последнюю декаду сентября;

повышение учетной ставки, рост доходностей ОВГЗ при первичном размещении.

После ослабления до уровня 27 грн/долл. в начале месяца, гривна постепенно вернулась к значениям 26,5−26,6 грн/долл.

Ключевым положительным фактором для гривны является наличие значительного предложения иностранной валюты от экспортеров. Кроме выручки аграриев, поддержку гривны предоставили металлурги и IT-сектор, а в пользу доллара играл выход нерезидентов из ОВГЗ и закупки в нефтяной отрасли. Борьба Нацбанка с инфляцией также была эффективной, поскольку регулятор изменил подход к объемным выкупам валюты, давая шанс укрепиться гривне.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине внезапно вырос 2 сентября. Официальный курс гривны к доллару был установлен на уровне 27,00 гривен за доллар.

Источник: Новое время