Основной инструмент кулинара: выбираем блендер

https://racurs.ua/n161133-osnovnoy-instrument-kulinara-vybiraem-blender.html

Ракурс

Сложно вспомнить рецепт, в котором не использовался бы для приготовления блендер. Это незаменимый инструмент, который быстро и качественно может смешать, измельчить, пюрерировать любой продукт, а некоторые модели могут даже колоть лед. Если на вашей кухне до сих пор нет такого универсального помощника, стоит задуматься о его покупке.

Выбирать блендер, купить который можно на сайте auchan.ua, следует, ориентируясь на собственные предпочтения и особенности блюд, которые вы чаще всего готовите. Среди ассортимента представленных товаров вы обязательно найдете ту модель, которая идеально вам подойдет.

Как выбрать подходящую модель

Если вы любите готовить, то представляете, зачем вам может понадобиться блендер. Важно уделить внимание его ключевым параметрам, которые могут быть важны в процессе эксплуатации, например это:

объем чаши;

материал корпуса;

тип блендера;

материал ножки.

Также важно уточнить (если вы планируете использовать эти функции), может ли блендер колоть лед, готовить пюре или выступать в качестве мельнички для специй. Некоторые часто используют блендер не только для пюрерирования, но и для измельчения продуктов, например, для салатов.

Также интересным является режим смешивания, позволяющий смешать несколько ингредиентов, не измельчая их. Во время работы с блендером, следите за наполнением чаши: лучше не превышать максимально допустимый объем, чтобы продукты не выплескивались из блендера.

Любители здорового образа жизни давно обратили внимание на это устройство, ведь оно позволяет готовить полезные смузи практически из любых продуктов. Это можно делать как с помощью погружного, так и с помощью стационарного блендера с чашей. Все зависит от объемов продукта.

Кондитеры также не могут обходиться в своей работе без блендера, ведь только он позволяет так хорошо взбить яйца до необходимой консистенции без лишних усилий. Поэтому крема, тесто, начинки получаются такими нежными и однородными. А то, что раньше занимало продолжительное время, теперь можно сделать за минуты.

Если вы планируете использовать блендер для замеса дрожжевого теста, помните, что не следует слишком долго держать его включенным в режиме «турбо» и использовать для замеса слишком крутого теста. В противном случае вы рискуете сжечь мотор устройства. Во избежание этого, его стоит время от времени отключать.