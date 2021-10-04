Курс. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n161134-kurs-dolara-v-jovtni-z-yavyvsya-prognoz-analitykiv.html

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Курс долара в Україні несуттєво впаде в жовтні, а гривня зміцниться — такі зміни на валютному ринку спрогнозували аналітики.

У вересні валютні надходження від аграріїв посилили позиції гривні, тому курс національної валюти в жовтні може незначно поступитися долару США. Про це повідомляє «Новое время».

Попри очікування ринку, у вересні гривня утримала свої позиції. Експерти розповіли, що цьому сприяли кілька чинників, зокрема:

позитивні очікування в умовах значних виплат за зовнішнім боргом. Цьому сприяв додатковий розподіл SDR від МВФ і початок роботи в онлайн-режимі місії МВФ щодо перегляду чинної програми SBA;

високі ціни на продукти вітчизняного експорту в літні місяці, що позначилося на вересневих надходженнях валюти;

рекордний урожай зернових і зернобобових культур;

повернення нерезидентів на ринок ОВДП в останню декаду вересня;

підвищення облікової ставки, зростання дохідностей ОВДП при первинному розміщенні.

Після ослаблення гривні до рівня 27 грн/дол. на початку місяця, гривня поступово повернулася до значень 26,5−26,6 грн/дол.

Ключовим позитивним чинником для гривні є наявність значної пропозиції іноземної валюти від експортерів. Крім виторгу аграріїв, підтримку гривні надали металурги та IT-сектор, а на користь долара грав вихід нерезидентів з ОВДП і закупівлі в нафтовій галузі. Боротьба Нацбанку з інфляцією також була ефективною, оскільки регулятор змінив підхід до об'ємних викупів валюти, даючи шанс зміцнитися гривні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс долара в Україні раптово виріс 2 вересня. Офіційний курс гривні до долара був встановлений на рівні 27,00 гривень за долар.

Джерело: Новое время