Саакашвілі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n161132-saakashvili-vtik-z-ukrayiny-nelegalno-prykordonnyky-provedut-rozsliduvannya.html

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Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, втік з України нелегально — він сховався у вантажному контейнері з продовольством, який був завантажений на паром.

Держприкордонслужба почала службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі. Про це повідомляє «Цензор.нет» із посиланням на власні джерела.

Виявляється, що в прикордонній базі немає відміток про виїзд Саакашвілі з країни. Наразі начальника Одеського управління Держприкордонслужби на період службового розслідування відсторонили від посади. Україні доведеться надати офіційні пояснення владі Грузії, яким чином Саакашвілі зміг проникнути на територію непомітно від українських прикордонників.

Грузинські ЗМІ повідомляють, що Саакашвілі прибув до країни через морський порт Поті. В українському місті Чорноморськ політик сховався в контейнері з продовольством, який 27 вересня був завантажений на паром Vilnius. Увечері 29 вересня паром зайшов у Поті, а контейнер, у якому ховався екс-президент, вивіз водій Елгуджа Цомая.

За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, оперативники знали про пересування політика, але не затримували його свідомо, вичікуючи найбільш вдалий момент. Інформацію про місцеперебування опального політика їм надавало джерело з оточення Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину інкогніто — до арешту він блукав країною невпізнаваним. Його двічі зупиняли поліцейські, але вони так і не розпізнали в чоловікові колишнього президента.

Джерело: Цензор. нет