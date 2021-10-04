Побиття поліцейського у Чернігові, скріншот відео

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Ракурс

У Чернігові в результаті побиття групою підлітків помер поліцейський, ще одного госпіталізували. Інцидент стався 2 жовтня близько 1-ї години ночі.

На момент інциденту обидва правоохоронці перебували у відпустці і були у цивільному одязі. Згодом у поліції повідомили про затримання шістьох підозрюваних.

Нещодавно в мережі з’явилося відео побиття поліцейських, котре сталося в одному з супермаркетів міста. За інформацією Telegram-каналу «Всевидящее око», який опублікував ці матеріали, спочатку один із поліцейських бився з малолітнім сам на сам, після чого зловмисник покликав на підмогу ще п’ятьох осіб, які групою почали бити копів.

На відео можна побачити, що під час побиття супермаркет не був порожнім — кілька покупців йшли до каси, також був присутній касир, проте ніхто не зупинив зловмисників. Після побиття зловмисники просто пішли геть, а постраждалий залишився лежати на підлозі.

У загиблого поліцейського залишилися дружина та двоє дочок дошкільного віку.

Деснянський райсуд Чернігова сьогодні, 4 жовтня, розглядає обрання запобіжного заходу підозрюваним у смертельному побитті поліцейського. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що одному з поліцейських було завдано понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували.

Підозрювані — жителів міста. Наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, найстаршому — 18 років.